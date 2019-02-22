كوريا الشمالية تستغيث بالأمم المتحدة لمواجهة أزمة غذائية

المصدر: ا ف ب

طلبت كوريا الشمالية من منظمات الأمم المتحدة المساعدة لمواجهة أزمة غذائية تلوح في الأفق، بعد أن أظهرت الأرقام انخفاضًا حادًا في المحاصيل الزراعية هذا العام.

وأبلغت بيونغ يانغ الأمم المتحدة أنها تواجه نقصًا يصل الى 1,4 مليون طن في إنتاج المواد الغذائية هذا العام، تشمل محاصيل الأرز والقمح والبطاطا والصويا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حكومة بيونغ يانغ طلبت المساعدة من المنظمات الإنسانية الدولية الموجودة في البلاد للتعامل مع تأثيرات وضع الأمن الغذائي.

وتعقد المنظمات التابعة للأمم المتحدة محادثات مع بيونغ يانغ ”للعمل بشكل سريع من أجل مواجهة الاحتياجات الإنسانية“.

ووفق أرقام الأمم المتحدة فإن نحو 10,5 مليون كوري شمالي أو 41% من السكان هم بحاجة الى مساعدة غذائية.

وجاء طلب كوريا الشمالية قبل قمة مقررة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للتوافق على نقاط للعمل على وقف برامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وتطالب بيونغ يانغ بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بعد أن أوقفت تجاربها النووية والصاروخية، والعمل على بناء الثقة مع الولايات المتحدة من خلال الحوار الدبلوماسي.

وخلال القمة الأولى في سنغافورة العام الماضي، وافقت كوريا الشمالية على العمل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن لم تكن هناك خطوات ملموسة لتفكيك برنامجها النووي.

وتؤكد الأمم المتحدة أن العقوبات ستبقى قائمة إلى أقصى حد حتى تلغي كوريا الشمالية ترسانتها العسكرية بالكامل.