بوتين: سنرد على نشر الأسلحة النووية في أوروبا باستهداف أمريكا نفسها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، إن بلاده سترد على أي نشر للأسلحة النووية متوسطة المدى في أوروبا، ليس فقط باستهداف الدول التي تُنشر فيها هذه الصواريخ، بل وباستهداف الولايات المتحدة نفسها.

وأضاف بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان، أن ”روسيا لا تسعى للمواجهة ولن تبادر بنشر الصواريخ ردًّا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى“.

وأردف أن ”رد فعل موسكو على أي نشر للصواريخ سيكون حازمًا ”، منوهًا إلى أنه ”يتعين على صناع السياسة الأمريكيين حساب المخاطر قبل أي خطوة“.