الأمم المتحدة تعين قائدًا جديدًا لبعثتها في إقليم الصحراء

عينت الأمم المتحدة الباكستاني ضياء الرحمن قائدًا جديدًا لبعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء (المينورسو) المتنازع عليه بين الرباط وجبهة ”البوليساريو“.

وقال بيان للأمم المتحدة إن ”الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عين الأربعاء، الجنرال الباكستاني ضياء الرحمن قائدًا جديدًا لبعثة المينورسو“.

وأضاف البيان أن ”الجنرال ضياء الرحمن خلف الجنرال الصيني شياو جون وانغ، الذي انتهت مهمته خلال فبراير 2019“.

وأعرب غوتيريش عن ”شكره للجنرال الصيني على عمله ومساهمته في العمل الجيد للمينورسو“.

وسبق أن شغل ضياء الرحمن منصب الممثل الوطني الرئيسي في القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا، ما بين سنتي 2015 و2016، ومراقب عسكري في بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو).

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و“البوليساريو“ إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب ”البوليساريو“ بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له؛ إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.