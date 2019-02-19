المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية يتوجه إلى فيتنام للتحضير لقمة ترامب وكيم

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية توجه إلى هانوي، الثلاثاء، لمواصلة التحضير لثاني قمة بين الرئيس دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي ستعقد في فيتنام الأسبوع المقبل.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه لا توجد لديه تفاصيل عن الاجتماعات التي سيعقدها ستيفن بيغون في هانوي.

وقضى بيغون 3 أيام في كوريا الشمالية خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من فبراير/ شباط في زيارة وصفها بأنها استهدفت الاتفاق على ”البنود المحددة المراد تحقيقها“ خلال اجتماع القمة الذي سيعقد يومي 27 و28 فبراير/ شباط.

وقالت الخارجية الأمريكية بعد تلك المحادثات، إن بيغون اتفق على عقد اجتماعات أخرى مع نظيره كيم هيوك تشول قبل اجتماع القمة.