إسرائيل تعين رسميًا أفيف كوخافي قائدًا جديدًا لجيش الاحتلال

جرت اليوم الثلاثاء في إسرائيل، مراسيم تعيين اللواء أفيف كوخافي (54 عامًا)، رئيسًا لهيئة أركان الجيش العامة، وذلك خلفًا لغادي أيزنكوت، الذي خدم في هذا المنصب نحو 4 سنوات، وسوف تنتهي ولايته في 31 كانون الأول/ ديسمبر، على أن يباشر مهام منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وجرت مراسيم تسلم المهام في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب، بحضور رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وجرى في بداية الحفل ترفيع كوخافي إلى رتبة جنرال، ليستلم مهام منصبه الجديد رئيسًا لهيئة أركان الجيش العامة الـ 22 بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية الأحد على ذلك.

وتولى كوخافي قبل ذلك منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، حيث رشحه لمنصبه الرئيس، وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي قدم استقالته على خلفية وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وجاءت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذا التعيين، بعد أن صادقت اللجنة المسؤولة عن تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين، والتي يترأسها القاضي إليعزر غولدبيرغ، في الأسبوع الماضي، على اختيار كوخافي للمنصب، حيث طرح اسمه قبالة الحكومة والتي صادقت عليه.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضًا، يوم الخميس الماضي، بأن اللواء أيال زمير، سيعين في منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش، وذلك بعد أن قبل نتنياهو التوصيات التي قدمها كوخافي بخصوص نائبه المستقبلي.

وبدأ كوخافي خدمته العسكرية في وحدة المظليين، وتدرج في جميع مناصبها الإدارية، حتى تم تعيينه في نهاية المطاف قائدًا لهذه الوحدة.

وقاد كوخافي ما يسمى بـ “فرقة غزة” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، و”لواء الشمال”، وترأس شعبة الاستخبارات العسكرية، ووحدة العمليات في الجيش الإسرائيلي.

وشارك كوخافي الذي يحمل درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية، في قمع الاحتلال للانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى حرب لبنان الأولى (1982) والثانية عام (2006)، وشارك في الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الأعوام 2008 و2011 و2014.