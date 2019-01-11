الجيش الإسرائيلي يقتل سيدة في غزة ويقصف موقعاً لحماس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن استشهاد سيدة فلسطينية، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليها قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، واستشهد أيضًا شاب فلسطيني بعد إطلاق النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة إسرائيلية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “مواطنة استشهدت، في حين أصيب أكثر من 25 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، منهم صحفي شرق البريج وسط القطاع”.

ولفت القدرة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف سيارة إسعاف بقنبلة غاز مباشرة، ما أدى لحدوث أضرار بها.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد توقعات بجمعة “ساخنة” على حدود قطاع غزة؛ نتيجة توقف إسرائيل عن إدخال الأموال اللازمة لدفع راوتب موظفي حماس، ما اعتبرته الأخيرة تنصلًا من تفاهمات التهدئة بين الطرفين.

وشهد قطاع غزة، عودة لظاهرة إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعد توقفها منذ شهرين عقب التوصل لتفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية.

وفي سياق منفصل، غادر الوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة أمس الخميس متوجهًا إلى مدينة رام الله؛ لعقد لقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، بعد جولة من المباحثات التي جرت في غزة مع قيادة حركة حماس.

وفي الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي، إن “فلسطينيًا ارتكب محاولة لتنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة كريات أربع، حيث تم تحييد المنفذ دون وقوع إصابات في صفوف الجيش”.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الإرتباط الفلسطيني، بأن الشاب الذي حاول تنفيذ عملية في مستوطنة كريات أربع، لم يستشهد بل أصيب وجرى تحويله للعلاج.

قصف موقع لحماس

وفي هذه الأثناء، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مرصداً لحماس شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال استهدف مرصدا للمقاومة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات سلاح الجو قصفت موقعاً لحماس شرق قطاع غزة، رداً على ما وصفها (أحداث العنف) على حدود قطاع غزة.