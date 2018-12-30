إيران.. استقالة وزير الصحة احتجاجًا على “قلة” المخصصات المالية

قدم وزير الصحة الإيراني، حسن قاضي زاده هاشمي، استقالته إلى الرئيس حسن روحاني، بسبب ما اعتبره “قلة التخصيصات المالية لوزارة الصحة في موازنة العام المقبل 2019″، وفقًا لما ذكره النائب في البرلمان الإيراني والقيادي في التيار الإصلاحي إلياس حضرتي اليوم الأحد.

وقال حضرتي في حسابه الرسمي على “تويتر”: “للأسف، تم إبلاغي بأن الدكتور قاضي زاده هاشمي استقال احتجاجًا على تخفيضات الميزانية، ولم يحضر اجتماعات وجلسات مجلس الوزراء (الحكومة) لعدة أيام”.

وكان وزير الصحة الإيراني، قال يوم الجمعة الماضي، إن “الموازنة التي قدمها الرئيس حسن روحاني إلى البرلمان الأسبوع الماضي، جرى فيها تخفيض نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الصحة”، مضيفًا أن “موازنة العام المقبل لم يتم فيها تحديد مبالغ لتوظيف كوادر جديدة”.

وقال قاضي زاده هاشمي، إنه “أمر بتوظيف 31 ألفًا من الكوادر الطبية في مجالات مختلفة خلال العام المقبل 2019، لكن اتضح أنه لم تتم مراعاة ذلك في تقديم مشروع الموازنة العامة”.

ويوم الثلاثاء الماضي، قدّم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لائحة الموازنة العامة للعام المقبل، إلى البرلمان، بقيمة 4700 تريليون ريال (نحو 110 مليارات دولار)، وخفضت إيران مخصصات وزارة الدفاع، في مشروع موازنة عام 2019، مقابل رفع مخصصات “الحرس الثوري“.