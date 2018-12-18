متقاعدون عسكريون يتظاهرون أمام البرلمان الإيراني (صور وفيديو)

تظاهر المئات من متقاعدي القوات المسلحة الإيرانية، صباح الثلاثاء، أمام مقر البرلمان الإيراني، احتجاجًا على سوء أوضاعهم المعيشية وعدم تلبية مطالبهم.

وذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز” المحلية، أن مئات من متقاعدي القوات المسلحة الإيرانية نظموا اليوم، تظاهرة أمام مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم في موازنة العام المقبل التي يعتزم البرلمان تمريرها قبل نهاية الشهر الجاري”.

وهتف المتظاهرون من متقاعدي القوات المسلحة الإيرانية ضد قانون الضرائب الجديد الذي وضعته الحكومة في موازنة العام المقبل 2019، مشددين على ضرورة زيادة المعاشات في الموازنة المقبلة.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة التقاعد الإيرانية فإن عدد المتقاعدين من القوات المسلحة في البلاد بلغ حتى العام الماضي نحو 680 ألف عنصر.

وفي سياق متصل، عقد البرلمان الإيراني، الثلاثاء، اجتماعًا مغلقًا لمناقشة لائحة الميزانية العامة للبلاد للعام الإيراني القادم الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس 2019.

وذكرت وكالة أنباء البرلمان “خانه ملت”، أن الاجتماع الذي يعقد بحضور وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دج بسند، يتناول مختلف أبعاد الميزانية العامة للبلاد للعام القادم”.