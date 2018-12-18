الأمم المتحدة تدين إيران بسبب تصاعد انتهاكاتها ضد حقوق الإنسان

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة عقدها، الإثنين، السلطات الإيرانية، بسبب حجم الانتهاكات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية معارضة، يوم الثلاثاء، أن “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق بالأغلبية على قرار يدين إيران، بسبب انتهاكها المتواصل لحقوق الإنسان خلال جلسة عقدت في مقر المجلس في جنيف”.

وقال موقع إذاعة الغد “راديو فردا” التابع للمعارضة الإيرانية، إن “قرار إدانة إيران تمت الموافقة عليه بالأغلبية، بعدما صوت 84 بلدًا لصالح القرار مقابل 30 صوتًا معارضًا، فيما امتنعت 67 دولة عن التصويت”.

وإضافة إلى الدول الغربية، صوتت بلدان مثل السعودية والإمارات واليمن والبحرين لصالح هذا القرار، فيما كانت روسيا والصين وسلطنة عمان وباكستان والعراق والهند وأفغانستان ولبنان وفنزويلا وقطر والكويت ومصر والمغرب والجزائر من بين الدول التي صوتت ضد هذا القرار.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان في تقريره عن قلقه إزاء استمرار الانتهاكات بحق الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، حيث أفاد بأن الحكومة الإيرانية لا تمتثل للمعايير والقواعد الدولية، مشيرًا إلى تقارير عن تعذيب المعتقلين، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وتهديد نشطاء حقوق الإنسان، وتقييد حرية التعبير.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن حجم الانتهاكات ضد الإيرانيين تزايدت من قبل السلطة منذ احتجاجات كانون الثاني/ يناير الماضي، التي خرجت ضد النظام والحكومة بسبب موجة الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية.