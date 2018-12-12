مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان يكشف انتهاكات الحوثيين في اليمن (فيديو إرم)

قال المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد راضي، إن المنظمة رصدت في تقريرها السنوي العديد من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثيين، خلال الفترة الماضية، تجاه الشعب اليمني.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” أن أبرز هذه الانتهاكات هي منع وصول المساعدات إلى الشعب اليمني، عن طريق زرع الألغام في الطرق والشوارع المدنية وبجوار المستشفيات والمباني الحكومية.

وتابع أن المساعدات والجهد العسكري الذي كان موجهًا إلى الشعب اليمني استولت عليه ميليشيا الحوثي واستخدمته لصالحها.

وعن دور المنظمة خلال الفترة المقبلة تجاه الحرب الدائرة في اليمن، أشار راضي إلى أن دورها الرئيسي هو إبراز الانتهاكات التي تحدث في العالم العربي، وعلى رأسها اليمن، وهو ما تم في أيلول/سبتمبر الماضي بعرض جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.