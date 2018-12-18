السفير الإيراني بالكويت يقدم أوراق اعتماده ويقول: ننتظر بفارغ الصبر زيارة الأمير

قدم السفير الإيراني الجديد في الكويت، محمد إيراني أوراق اعتماده مساء أمس الأحد لأمير الكويت، ليحل محل السفير السابق الذي طرد من البلاد لارتباطه بخلية ”التجسس والإرهاب“ المعروفة بخلية العبدلي.

ونشرت السفارة الإيرانية صورة للسفير الجديد مع أمير الكويت قائلة إن إيراني أبلغ الأمير”تحيات و تمنيات فخامة الرئيس روحاني لسمو الأمير مؤكدًا على أهمية أمن و استقرار المنطقة”.

قدم سعادة السيد محمد ايراني سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في دولة الكويت اوراق اعتماده لسمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد في قصر بيان و قد أبلغ السفير تحيات و تمنيات فخامة الرئيس روحاني لسمو الأمير مؤكداً على اهمية أمن و استقرار المنطقة . pic.twitter.com/BGdz1C8svy — IRANembassyKUWAIT (@iranembkuwait) December 18, 2018

ونقلت صحيفة الراي المحلية عن إيراني، قوله بعد تقديم أوراق الاعتماد: “لمست ترحيبًا من سمو أمير البلاد، وتم اللقاء به في أجواء إيجابية مفعمة بالمودة والتآخي”.

وأضاف “أن ما يراه المسؤولون في إيران هو حنكة الأمير صباح الأحمد، وحكمته في معالجة قضايا المنطقة، وخبرته في المسائل الدولية”، مشيدًا بـ “دور قيادته الحكيمة ونهجه في النهوض بمكانة الكويت الدولية والإقليمية، ومساعيه الحميدة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وتابع: “نقلت تحيات وسلام الرئيس حسن روحاني، وانتظار القيادة الإيرانية بفارغ الصبر لزيارة الشيخ صباح الأحمد إلى طهران، لتعزيز التواصل القائم بين بلدينا الجارين المسلمين”.

وكانت الكويت أعلنت أنها وافقت على قبول السفير الإيراني الجديد مؤكدة أنها لن تعين سفيرًا لها في طهران، قبل أن تغير إيران نهجها وسياستها المتبعة في المنطقة.