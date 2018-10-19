مسيرة أردنية تطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح بشأن “الأراضي المؤجرة” لإسرائيل (صور)

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان مسيرة حاشدة، عقب صلاة ظهر اليوم الجمعة، طالبت الحكومة باتخاذ موقف واضح، بشأن أراضي الباقورة والغمر، المؤجرة للاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني، متوجهة صوب مبنى دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، شعارات تطالب الحكومة بضرورة اتخاذ “موقف وطني”، وإبلاغ الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرغبة بإعادة تأجير أراضي الباقورة والغمر.

وشارك في المسيرة، ممثلون عن الحراكات الشعبية والشبابية والعشائرية، إضافة إلى قطاعات حزبية ونقابية وإسلامية في المملكة الأردنية.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن أراضي الباقورة والغمر المذكورة، تخضع لـ”السيادة الأردنية الكاملة”، وذلك بعد جدل أثاره نواب في البرلمان حول بيعها ليهود.

وأوضح الصفدي خلال جلسة لمجلس النواب في مارس الماضي إن “أراضي الباقورة ملكية خاصة لإسرائيليين منذ 1926، بينما الغمر هي ملك للخزينة الأردنية، ومؤجرة للجانب الإسرائيلي لمدة 25 عامًا”.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية “تدرس إلغاء أو تجدید الاتفاقية التي تنظم استعمال إسرائیل لمنطقتي الباقورة والغمر، بموجب معاھدة سلام وادي عربة”، لافتًا إلى أن “معاھدة السلام، توضح استخدام الباقورة والغمر، تحت الإشراف الأردني”.

وخلص إلى أن “للأردن الحق، مع نھایة العام، في المطالبة باستعادة الأراضي، أو تجدید الاتفاقیة”.