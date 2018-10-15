سلطنة عمان تعلن انتهاء الإعصار “لبان” والمهرة اليمنية تغرق (فيديو وصور)

سلطنة عمان تعلن انتهاء الإعصار “لبان” والمهرة اليمنية تغرق (فيديو وصور)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “لبان” مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “اللجنة الداخلية لإدارة الحالة الجوية الاستثنائية اجتمعت وتدارست آخر التحاليل والبيانات المتعلقة بالحالة المدارية (لبان) وابتعادها عن أجواء السلطنة”.

وقال محمد ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معلقاً: “حمداً لله على لُطفه بهذا الوطن المعطاء، وغيثه المدرار على محافظتي #ظفار و #الوسطى، تحية لـجميع الجهود المبذولة في التعامل مع تأثير هذه الأنواء المناخية للتقليل من مخاطرها، حفظ الله #عمان ومولانا جلالة السلطان قابوس المعظم وكل من يستظل بسماء هذا البلد العزيز”.

من جهتها، أفادت الأرصاد العمانية بأن الحالة الجوية ستشهد اليوم “استمرار تواجد السحب على معظم محافظات السلطنة مع تواصل فرص هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار”.

وأعلنت إدارة ميناء صلالة عبر “تويتر” عودة العمل مجدَّدًا للميناء بعد إغلاقه ووقف العمل فيه منذ الأسبوع الماضي، وقالت: “باشرنا العمل التدريجي في محطة الحاويات باستقبال أول سفينة بعد ظهر اليوم”.

وشهدت مناطق متفرقة من سلطنة عمان خلال الساعات الماضية تفجر العديد من الشلالات وجريان السيول والأنهار، وزيادة هائلة في معدل هطول الأمطار.

وسجلت ولاية “ضلكوت” أعلى معدل هطول للأمطار في المحافظة خلال 24 ساعة حيث بلغت 145 ملم وسط توقعات بتزايد تلك المعدلات.

وقال حساب “أخبار السلطنة” في “تويتر” معقباً: “سجلت #ضلكوت منذ بداية الحالة المدارية #لبان حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم معدل هطول وصل لـ 157 ملم وقد تم تسجيل الرقم ذاته خلال 24 ساعة من إعصار #مكونو”.

وذكر الحساب أن “شلال #دربات لم يتوقف منذ الـ 25 من مايو وحتى اليوم وذلك بسبب معدل الهطول التاريخي والاستثنائي الذي لم تشهده المحافظة منذ بدء السجلات المناخية”.

وأنقذ سلاح الجو السلطاني العماني 12 شخصًا من سفينة بحرية دولية مخصصة لنقل الوقود بعد تعرّضها لعطل فني على بعد 35 ميلًا بحريًّا جنوب شرق صلالة.

المهرة اليمنية

وفي محافظة المهرة اليمنية، غرقت عشرات المنازل وتضرَّرت شبكات الاتصالات والمياه والكهرباء لدرجة خروجها عن الخدمة، فيما أعلنت السلطات المحلية أن المحافظة باتت منكوبة، ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لإغاثة المواطينن.

وأفادت تقارير محلية في المحافظة بأنها تتعرض لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية بالغيظة وبضع مديريات في المهرة، والسيول تحاصر المواطنين ببضع مناطق، وفرق الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه “تم إجلاء 350 أسرة من منازلها إلى المدراس والمنشآت الحكومية المجهزة للإيواء بعد تضرر منازلها جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والسيول الجارفة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والاستهلاكية لهم في أماكن الإيواء، التي تم تخصيصها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة”.

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