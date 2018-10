سلطنة عمان تعلن انتهاء الإعصار “لبان” والمهرة اليمنية تغرق (فيديو وصور)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “لبان” مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “اللجنة الداخلية لإدارة الحالة الجوية الاستثنائية اجتمعت وتدارست آخر التحاليل والبيانات المتعلقة بالحالة المدارية (لبان) وابتعادها عن أجواء السلطنة”.

وقال محمد ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معلقاً: “حمداً لله على لُطفه بهذا الوطن المعطاء، وغيثه المدرار على محافظتي #ظفار و #الوسطى، تحية لـجميع الجهود المبذولة في التعامل مع تأثير هذه الأنواء المناخية للتقليل من مخاطرها، حفظ الله #عمان ومولانا جلالة السلطان قابوس المعظم وكل من يستظل بسماء هذا البلد العزيز”.

من جهتها، أفادت الأرصاد العمانية بأن الحالة الجوية ستشهد اليوم “استمرار تواجد السحب على معظم محافظات السلطنة مع تواصل فرص هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار”.

وأعلنت إدارة ميناء صلالة عبر “تويتر” عودة العمل مجدَّدًا للميناء بعد إغلاقه ووقف العمل فيه منذ الأسبوع الماضي، وقالت: “باشرنا العمل التدريجي في محطة الحاويات باستقبال أول سفينة بعد ظهر اليوم”.

باشرنا العمل التدريجي في محطة الحاويات باستقبال اول سفينة بعد ظهر اليوم .

We started work gradually at the container terminal by receiving the first vessel this afternoon

