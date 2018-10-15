سلطنة عمان تعلن انتهاء الإعصار “لبان” والمهرة اليمنية تغرق (فيديو وصور)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية “لبان” مع وجود فرص لهطول أمطار متفرقة على محافظتي ظفار والوسطى خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن “اللجنة الداخلية لإدارة الحالة الجوية الاستثنائية اجتمعت وتدارست آخر التحاليل والبيانات المتعلقة بالحالة المدارية (لبان) وابتعادها عن أجواء السلطنة”.

وقال محمد ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معلقاً: “حمداً لله على لُطفه بهذا الوطن المعطاء، وغيثه المدرار على محافظتي #ظفار و #الوسطى، تحية لـجميع الجهود المبذولة في التعامل مع تأثير هذه الأنواء المناخية للتقليل من مخاطرها، حفظ الله #عمان ومولانا جلالة السلطان قابوس المعظم وكل من يستظل بسماء هذا البلد العزيز”.

حمداً لله على لُطفه بهذا الوطن المعطاء، وغيثه المدرار على محافظتي #ظفار و #الوسطى، تحية لـجميع الجهود المبذولة في التعامل مع تأثير هذه الأنواء المناخية للتقليل من مخاطرها، حفظ الله #عمان ومولانا جلالة السلطان قابوس المعظم وكل من يستظل بسماء هذا البلد العزيز. https://t.co/Ygi0shL3GP — محمد بن ناصرالزعابي (@Alzaabi133) October 14, 2018

من جهتها، أفادت الأرصاد العمانية بأن الحالة الجوية ستشهد اليوم “استمرار تواجد السحب على معظم محافظات السلطنة مع تواصل فرص هطول أمطار متفرقة على محافظة ظفار”.

وأعلنت إدارة ميناء صلالة عبر “تويتر” عودة العمل مجدَّدًا للميناء بعد إغلاقه ووقف العمل فيه منذ الأسبوع الماضي، وقالت: “باشرنا العمل التدريجي في محطة الحاويات باستقبال أول سفينة بعد ظهر اليوم”.

باشرنا العمل التدريجي في محطة الحاويات باستقبال اول سفينة بعد ظهر اليوم .

We started work gradually at the container terminal by receiving the first vessel this afternoon — Port Of Salalah (@port_salalah) October 14, 2018

وشهدت مناطق متفرقة من سلطنة عمان خلال الساعات الماضية تفجر العديد من الشلالات وجريان السيول والأنهار، وزيادة هائلة في معدل هطول الأمطار.

وسجلت ولاية “ضلكوت” أعلى معدل هطول للأمطار في المحافظة خلال 24 ساعة حيث بلغت 145 ملم وسط توقعات بتزايد تلك المعدلات.

وقال حساب “أخبار السلطنة” في “تويتر” معقباً: “سجلت #ضلكوت منذ بداية الحالة المدارية #لبان حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم معدل هطول وصل لـ 157 ملم وقد تم تسجيل الرقم ذاته خلال 24 ساعة من إعصار #مكونو”.

سجلت #ضلكوت منذ بداية الحالة المدارية #لبان حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم معدل هطول وصل لـ 157 ملم وقد تم تسجيل الرقم ذاته خلال 24 ساعة من إعصار #مكونو pic.twitter.com/3vAaW9hO8S — أخبار السلطنة (@Sultanate_news) October 14, 2018

وذكر الحساب أن “شلال #دربات لم يتوقف منذ الـ 25 من مايو وحتى اليوم وذلك بسبب معدل الهطول التاريخي والاستثنائي الذي لم تشهده المحافظة منذ بدء السجلات المناخية”.

وأنقذ سلاح الجو السلطاني العماني 12 شخصًا من سفينة بحرية دولية مخصصة لنقل الوقود بعد تعرّضها لعطل فني على بعد 35 ميلًا بحريًّا جنوب شرق صلالة.

المهرة اليمنية

وفي محافظة المهرة اليمنية، غرقت عشرات المنازل وتضرَّرت شبكات الاتصالات والمياه والكهرباء لدرجة خروجها عن الخدمة، فيما أعلنت السلطات المحلية أن المحافظة باتت منكوبة، ودعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لإغاثة المواطينن.

سيول جارفة في محافظة المهرة في اليمن بسبب الحالة المدارية #لبان #مركز_العاصفة pic.twitter.com/rOQV6eroi5 — مركز العاصفة (@Storm_centre) October 15, 2018

وأفادت تقارير محلية في المحافظة بأنها تتعرض لأمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية بالغيظة وبضع مديريات في المهرة، والسيول تحاصر المواطنين ببضع مناطق، وفرق الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء.

أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية بالغيظة وعدة مديريات في #المهرة والسيول تحاصر المواطنين بعدة مناطق وفرق الطوارئ تواصل عمليات الإنقاذ والإجلاء انقطاع الاتصالات بشكل كامل عن مديرية حوف وعدة مناطق في المهرة واستحداث مراكز إيواء جديدة لاستقبال المتضررين جراء عاصفة #لبان.#Yemen pic.twitter.com/sQXy8Wa20a — قناة سهيل الفضائية (@suhailchannel) October 15, 2018

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه “تم إجلاء 350 أسرة من منازلها إلى المدراس والمنشآت الحكومية المجهزة للإيواء بعد تضرر منازلها جراء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة والسيول الجارفة، وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والاستهلاكية لهم في أماكن الإيواء، التي تم تخصيصها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة”.