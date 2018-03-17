الأردني أحمد الدقامسة يتلقى تهديدًا بالقتل مصدره إسرائيل

كشف الجندي الأردني السابق، الذي أمضى 20 عامًا في الحبس، إثر إطلاقه النار على طالبات إسرائيليات، أحمد الدقامسة أنه تلقى، اليوم السبت، رسالة تهديد بالقتل مصدرها إسرائيل.

وكا الدقامسة يخدم بالجيش في منطقة على الحدود مع إسرائيل، وأطلق النار على طالبات إسرائيليات كن يقمن برحلة ترفيهية في المنطقة، في 12 مارس/آذار 1997، وقال إنهن استهزأن به أثناء أدائه للصلاة.

وأفرجت السلطات الأردنية عن الدقامسة، منتصف مارس/آذار 2017، بعد أن أمضى 20 عامًا في الحبس على خلفية تلك الواقعة.

لكن يبدو أن الأمر لم ينته بعد بالنسبة للرجل، الذي ينظر إليه الكثير من الأردنيين على أنه بطل قومي؛ إذ يرون أنه أقدم على قتل الطالبات الإسرائيليات اعتراضًا على اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل عام 1994.

وقال الدقامسة،”اليوم وصلتني رسالة على الواتس اب من رقم ليس أردني وباللغة العبرية”.

وتابع “عرضت الرسالة على أصدقاء لي، وأخبروني أن مصدرها الكيان الصهيوني، وعند ترجمتها تبين أن المكتوب فيها هو: لا تعتقد بأننا نسيناك.. موعد الانتقام اقترب”.

ولفت الدقامسة إلى أن “هذا الأمر متوقع؛ فهم يحاولون أن يعيشوني برعب، لكنهم لن يقدموا أو يؤخروا بعمري ولا لحظة واحدة، وسأعيش حياتي بكل أريحية”.

وعن الإجراء الذي قام به بعد تلقيه رسالة التهديد، قال الدقامسة “أبلغت المخابرات والأمن الوقائي في الأردن، والإجراء الباقي من جهتهم”.

