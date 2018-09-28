استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة أكثر من 200 آخرين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي للرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة: إنّ “3 شهداء سقطوا، وأصيب 190 آخرون بجراح مختلفة، 47 منهم بالرصاص الحي، ومن ضمنهم إصابتان بجراح خطيرة”.

وأوضحت الوزارة أنّ “جيش الاحتلال أطلق النار بشكل مباشر صوب المتظاهرين على السياج الحدودي شرقي قطاع غزة، حيث سجلت أكثر من إصابة في منطقتي الرأس والصدر في مناطق الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود”.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ طائرة بدون طيار قصفت مرصدًا عسكريًا لحركة حماس على الحدود الشرقية لمدينة غزة، بعد رصد إطلاق شبان فلسطينيين لقنابل يدوية، وتجاوز للسياج الحدودي المقام شرقي قطاع غزة.

وترتفع بذلك إحصائية ضحايا مسيرات العودة، التي بدأت منذ آذار/مارس الماضي، إلى 189 شهيدًا وأكثر من 20 ألفًا و500 مصاب بجراح، فيما تؤكد الهيئة الوطنية للمسيرات استمرارها في هذه المسيرات.