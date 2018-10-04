نتنياهو يتهم الرئيس عباس بخنق غزة ويتوعد حماس بالرد العنيف‎

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا لاذعًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمًا إياه بتضييق الخناق على قطاع غزة؛ بهدف الضغط على سكان القطاع للولوج في حرب مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن نتنياهو قوله، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي تزور إسرائيل حاليًا: “إن عباس شدد من قبضته المالية على القطاع وقلص الأموال المحولة، ونتيجة لذلك فقد حصلت ضغوطات في القطاع وحماس تهاجم إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو أن عباس يتدخل في محاولات الأمم المتحدة تخفيف الضائقة في القطاع ويعرقلها طوال الوقت، فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي حركة حماس برد عنيف جدًا حال هاجمت إسرائيل؛ بسبب الضائقة الاقتصادية في القطاع.

وقال نتنياهو : “إذا ما اعتقدت حماس أن بإمكانها مهاجمة إسرائيل فإنها ترتكب خطأ كبيرًا جدًا، وستتلقى ضربة قاسية جدًا”.

وتتجه حركة حماس نحو التصعيد مع إسرائيل، من خلال المسيرات التي تنظمها بشكل دوري على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل؛ بهدف الضغط من أجل كسر الحصار وفتح المعابر بشكل كامل، في حين تشدد إسرائيل من إجراءاتها الأمنية ضد القطاع.