بعد انتقاد نتنياهو الأوروبيين.. المستشارة الألمانية تصل إسرائيل

المصدر: أ ف ب

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إسرائيل، مساء الأربعاء، في زيارة قصيرة تستمر 24 ساعة، تلتقي عددًا من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتأتي زيارة ميركل لإسرائيل بعد أسبوع من انتقاد نتنياهو الأوروبيين، واتهامهم بالتساهل مع إيران، خصوصًا فيما يتعلق بالملف النووي.

وقال راينر برول، المتحدث باسم الخارجية الألمانية: إن “إجراء مشاورات حكومية سيشارك فيها العديد من الوزراء يظهر أن علاقاتنا مع دولة إسرائيل متعددة ووثيقة وجيدة”.

وشهدت العلاقة بين تل أبيب وبرلين أزمات سياسية كان آخرها العام 2017، حين ألغى نتنياهو لقاء مع وزير الخارجية آنذاك سيغمار غابرييل؛ بسبب لقاء الأخير مع منظمات غير حكومية معروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن تلتقي ميركل، الخميس، رجال أعمال إسرائيليين وألمانًا، وطلابًا في جامعة حيفا، فيما ستزور نصب “ياد فاشيم” التذكاري لضحايا المحرقة في القدس.

وتعود آخر زيارة لميركل لإسرائيل إلى شباط/فبراير 2014، علمًا بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار برلين مرارًا منذ ذلك التاريخ.