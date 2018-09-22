سلطنة عُمان تدين هجوم الأحواز في إيران

أدانت سلطنة عُمان الهجوم الذي استهدف صباح اليوم السبت، عرضًا عسكريًا في مدينة الأحواز، مركز محافظة خوزستان شمال غرب إيران، وأودى بحياة 25 شخصًا.

وحسب وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، “أدانت السلطنة بشدة الهجوم الإرهابي المسلح على استعراض عسكري بمدينة الأحواز اليوم”.

وأكدت “موقف البلاد الرافض لكل أشكال الإرهاب والعنف في أي زمان ومكان، مهما كانت الدواعي والأسباب؛ باعتباره أداة تتنافى مع كل الأديان والأعراف والأخلاق الإنسانية”.

وأعربت السلطنة عن “صادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا والشعب الإيراني الصديق، ومتمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 25 وإصابة 60 جرّاء هجوم مسلح استهدف عرضًا عسكريًا أقيم في الأحواز بمناسبة الذكرى 38 للحرب الإيرانية العراقية (1980 – 1988).