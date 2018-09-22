خامنئي يعلق على هجوم الأحواز الذي راح ضحيته عشرات العسكريين.. ماذا قال؟ 

علّق المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، على الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأحواز، جنوب إيران، وأوقع 29 قتيلًا و60 جريحًا.

ووصف خامنئي الهجوم بـ”المحزن والمرير”، قائلًا: إن “على أجهزة المخابرات مسؤولية ملاحقة الجناة بشكل سريع ودقيق، وإحضارهم إلى السلطة القضائية في البلاد”.

واعتبر أن “الهجوم كشف مرة أخرى عن فظائع أعداء الشعب الإيراني”، واصفًا المهاجمين بـ”قساة القلب الذين استهدفوا حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل”.

وتابع خامنئي: “هذه الجرائم هي استمرار لتآمر الولايات المتحدة بالمنطقة، الذي يهدف إلى خلق حالة من عدم الأمان في بلدنا”، متعهدًا بأن “تواصل إيران طريقها وتتغلب على كل الأعمال العدائية”.

بدوره، أصدر الرئيس حسن روحاني الأوامر إلى وزارة الأمن؛ لـ”تعبئة إمكانات جميع الأجهزة الأمنية؛ لكشف المتورطين في الهجوم وكل من له علاقة بهم”، حسب تعبيره.