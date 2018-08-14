مصرع 7 سعوديين بحادث مروع في سلطنة عُمان (صور)

لقي 7 سعوديين، مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث مروع في سلطنة عُمان.

وقالت الشرطة العُمانية في بيان، إنّ “المصابين الخمسة في الحادث نُقلوا إلى مستشفى هيما ونزوى المرجعي لتلقي العلاج”، واصفة إصاباتهم بـ”بين المتوسطة والبليغة”.

وأضاف البيان أنّ “الحادث وقع بين 4 مركبات قبل ولاية هيما في محافظة الوسطى في السلطنة”.

ونشرت الشرطة عبر حسابها على موقع “تويتر”، صورًا من موقع الحادث تُظهر المركبات المتصادمة وقد لحق بها ضرر كبير.

ويبدو من الصورة أنّ 3 مركبات اصطدمت في شاحنة كبيرة على الطريق تسير في الاتجاه المعاكس لمسير السيارات.

وقال مغردون سعوديون إنّ “الطريق من دون منصّف يفصله لقسمين للذهاب والإياب (حارتين)”.

ولم تتضح بعد هوية الضحايا، أو سبب تواجدهم في عُمان التي تستقبل في مثل هذا الوقت من العام سياحًا كثيرين من المملكة المجاورة.