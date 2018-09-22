تغريدة أكاديمي إماراتي تثير “هيستيريا” من التصريحات الإيرانية

توالت التصريحات والردود الإيرانية في ما يشبه حالة الهيستيريا على تغريدة في تويتر للأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على خلفية الهجوم الذي استهدف عرضًا عسكريًا في مدينة الأهواز جنوب إيران.

وزعم سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، القائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ردًا على تغريدة للأكاديمي عبد الخالق عبد الله أكد فيها أن المعركة انتقلت للعمق الإيراني، وأن الأخير “سيندم ندمًا كبيرًا على هذا التصريح”، مدعيًا أن “تصريحه انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

بدوره، استغل رئيس مجلس بلدية طهران الذي ينتمي للتيار المعتدل “محسن رفسنجاني” تغريدة الأكاديمي عبد الخالق عبد الله، للتهجم على الإمارات قائلًا “إذا كان الاستعراض داخل المدينة بحضور مدنيين عٌزل “هدفًا مبررًا” فإن معسكرات الإمارات هدف أكثر من مبرر” على حد قوله.

وكان الأكاديمي الإماراتي قد أكد في تغريدة له عبر “تويتر” خلال تطرقه للهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز، أن “نقل المعركة إلى العمق الإيراني خيار معلن، وسيزداد خلال المرحلة المقبلة، الهجوم على هدف عسكري ليس بعمل إرهابي!”.

ورغم رفض العرب والخليجيين في تعليقاتهم للإرهاب، إلا أن بعضهم ذكر إيران بأنها أيدت قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات في عرض عسكري، وأطلقت اسمه على شارع في طهران.