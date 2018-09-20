الرئيس الفلسطيني يبدأ جولة أوروبية قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة‎

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس جولة دولية تشمل فرنسا وايرلندا، قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سفير فلسطين في باريس، سلمان الهرفي، لـ”الأناضول”، إن الرئيس الفلسطيني يصل اليوم لفرنسا، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبيّن أن عباس سيلتقي خلال الزيارة “ماكرون” إذ يبحث الزعيمان آخر التطورات السياسية بما فيها الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عقب قطع الولايات المتحدة مساعدتها للوكالة.

وأشار إلى أن الرئيس عباس سيبحث مع نظيره الفرنسي المواضيع التي ستطرح على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين.

وأوضح أن عباس سيغادر فرنسا، السبت، متوجهًا إلى ايرلندا، ثم إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.