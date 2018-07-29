محمود عباس يعلق على الإفراج عن عهد التميمي

رأى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، أن عهد التميمي “تشكل نموذجًا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة”، حسب وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وقال عباس خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المحررة عهد ووالدتها ناريمان، عقب الإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن “المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأمثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع”.

وأردف، أن “نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد وأهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرضه، ومتمسكًا بثوابته، ومدافعًا عنها، مهما بلغ حجم التضحيات”.

وزارت التميمي ووالدتها، قبيل لقاء عباس، ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضعت إكليلًا من الزهور على ضريحه.

وقالت عهد في كلمة مقتضبة أمام وسائل الإعلام: “فرحتي لم تكتمل؛ بوجود معتقلات في السجون الإسرائيلية”.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن عهد ووالدتها ناريمان، على مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت، في مارس/آذار الماضي، بسجن “التميمي”، 8 شهور؛ بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”، بموجب تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

وتحوّلت التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى “أيقونة” للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلًا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.