الإمارات والأردن يتفقان على ضرورة مواصلة الحشد الدولي لدعم “الأونروا”

اتفقت الإمارات والأردن، اليوم السبت، على ضرورة بذل الجهود لمواصلة الحشد الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا“.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، في أبو ظبي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبحسب المصدر أكد الجانبان على “أهمية دور الأونروا، وضرورة مواصلة بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لتكليفها الأممي”.

وأشاد الوزير الإماراتي، بـ”جهود الأردن لدعم الأونروا، وحرصه على تمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها”، فيما أشاد الصفدي بـ”حرص الإمارات الدائم على دعم الأردن”.

ويوم الثلاثاء الماضي، كشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة، عن إعداد الأردن ومصر لمؤتمر دولي لدعم الأونروا، دون تقديم تفاصيل عن ذلك المؤتمر.

وتُعاني الوكالة الأممية “الأونروا” من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، تقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية شهر أغسطس/آب الماضي قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.