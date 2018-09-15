شباب الأهلي دبي ينهض من كبوته ويهزم عجمان في الدوري الإماراتي

حقق فريق شباب الأهلي دبي، اليوم السبت، الفوز على مضيفه عجمان بثلاثة أهداف لهدف، في ختام مباريات الجولة الثانية لدوري الخليج العربي الإماراتي.
ونجح الأهلي بالنهوض من كبوة الجولة الأولى والهزيمة من الجزيرة بأربعة أهداف لخمسة على ملعبه.
وأحرز ثلاثية شباب الأهلي دبي، محمد جابر، والأرجنتيني إيميليانو فيشيو، والإكوادوري خايمي إيوفي، في الدقائق 41 و64 و87 من زمن اللقاء.
#شباب_الأهلي يحقق أول 3 نقاط بعد الفوز على مستضيفه #عجمان 3-1
شاهد أهداف المباراة..#عجمان_شباب_الأهلي#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/dP78IkVzST
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2018
فيما جاء هدف عجمان الوحيد عن طريق المغربي عادل هرماش في الدقيقة 54 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة، ارتقى شباب الأهلي دبي للمركز السادس برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن عجمان.
ويقتسم فريقا الشارقة والوحدة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهما.
ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.