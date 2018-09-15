شباب الأهلي دبي يعرض مبلغًا ضخمًا لضم يونس بلهندة من غالاتا سراي

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم السبت، أن إدارة نادي شباب الأهلي دبي قدمت عرضًا ضخمًا لضم المهاجم المغربي يونس بلهندة من غالاتا سراي التركي.

ووفقًا لصحيفة “aksam”، فإن شباب الأهلي دبي تقدم بعرض قيمته 6 ملايين يورو لغالاتا سراي، لكن الأخير طلب الحصول على 8 ملايين يورو.

وانضم بلهندة إلى غالاتا سراي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، وينتهي عقده مع الفريق العام 2021.

وشارك بلهندة، البالغ من العمر 28 عامًا، مع غالاتا سراي في 5 مباريات الموسم الحالي، لكنه لم يسجل، وصنع هدفين.

وفي الموسم الماضي، لعب بلهندة 35 مباراة مع غالاتا سراي، وسجل 3 أهداف وصنع 10.

وطُرد بلهندة في الدقيقة 30 من خسارة فريقه غالاتا سراي 0/4 أمام طرابزون سبور، في الجولة الرابعة من الدوري التركي.