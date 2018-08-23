المغربي يونس بلهندة يكشف حقيقة انتقاله لنادي النصر السعودي

كشف الدولي المغربي يونس بلهندة، لاعب نادي غالاتا سراي التركي، حقيقة اقترابه من الرحيل عن ناديه والانتقال إلى النصر السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وخلال سوق الانتقالات الجارية، تناقلت العديد من الأخبار حول انتقال اللاعب المغربي يونس بلهندة من صفوف الدوري التركي، الذي انتقل إليه العام 2017، بصفقة بلغت 8.5 مليون يورو، قادمًا من دينامو كييف الأوكراني، إلى صفوف نادي النصر السعودي، إلا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة، حيث صرّح بلهندة، عبر موقع “turk time”التركي: “الإدارة لا تملك أي رغبة في مغادرتي الفريق”.

وأضاف بلهندة: “أريد الاستمرار، وتحقيق لقب الدوري مع فريقي، ولدي هدف آخر في دوري أبطال أوروبا”.