من هو عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي الجديد‎

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الخميس، رسميًا، تعاقده مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعقد يمتد لـ 3 مواسم.

وأصبح عبدالرزاق حمدالله ثامن أجنبي في صفوف نادي النصر حاليًا، مع الأسترالي جونز، والبرازيليين أوفيني وجوليانو فيكتور، وبيتروس، إضافة إلى البيروفي راوس والنيجيري أحمد موسى والمغربي الآخر نورالدين إمرابط.

ويبلغ عبدالرزاق حمدالله من العمر 27 عامًا، وسبق له اللعب لنادي أولمبيك آسفي المغربي، و أليسوندز النرويجي، و كوانززهو آر أف، والجيش والريان في قطر.

ولعب عبدالرزاق حمدالله للمنتخب المغربي 16 مباراة، سجل فيها 7 أهداف.

وفي 138 مباراة مع الأندية التي مثّلها سجل حمدالله 99 هدفًا وصنع 24.

يشار إلى أن النصر يستهل مشواره في الدوري السعودي للموسم الجديد 2018/2019 بمواجهة أُحد يوم 30 أغسطس الحالي.