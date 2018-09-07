بعد 11 عامًا.. إسرائيل تضع وسمًا على طائرات قصفت المفاعل النووي السوري

قام سلاح الجو الإسرائيلي، خلال مراسم خاصة، بوضع علامات خاصة على طائراته الحربية التي قصفت المفاعل النووي السوري قبل 11 عامًا.

ووفقًا لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” العبرية، فقد تم تمييز 8 طائرات إسرائيلية شاركت بالمهمة، بوسم مرسوم عليه شعار العملية، وهو مثلث يشير للعملية بألوان العلم السوري، وفي الوسط شعار مفاعل نووي- تحذير إشعاعي مشع.

وكانت 8 طائرات إسرائيلية من طراز F-15 و F-16 وطائرة حروب إلكترونية، قد هاجمت ليلة السادس من سبتمبر/ أيلول 2007، المفاعل النووي السوري، الذي أقيم في دير الزور شرق سوريا، وقامت بإسقاط 17 طنًا من المتفجرات عليه، ما أدى إلى تدميره نهائيًا وبشكل دقيق قبل دخوله العمل.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي، إن “العملية التي أطلق عليها (خارج الصندوق)، استغرقت عدة ساعات، وتمت دون حدوث إخفاقات في التخطيط، وقد عبرت عن الإبداع والمهنية، ومرونة الفكر في مختلف المواقف، ومطالب المستوى السياسي والشجاعة التي أظهرها الطاقم الجوي في تنفيذ المهمة”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعترف بقصف المفاعل النووي السوري، بعد مرور 11 عامًا على قصفه، ليقطع بذلك الشك باليقين أن إسرائيل تقف وراء الهجوم والقصف للمنشأة السورية، وأن رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك إيهود أولمرت، ووزير الدفاع أيهود باراك، هما من قررا ضرب المفاعل النووي السوري في دير الزور العام 2007، واتخذا القرار.