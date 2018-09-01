تتطلع لقطار يربطها بالبصرة ودير الزور.. إيران توقع اتفاقًا مع سوريا للاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار

وقّع وفد من وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، خلال زيارة إلى سوريا قبل أسبوعين، اتفاقية مع النظام السوري بشأن إعادة الإعمار.

وقال المدير العام للدائرة الدولية التابعة للوزارة تيمور بشير كنبدي، لوكالة “مهر” السبت، إن المقاولين الإيرانيين سيتولون بموجب الاتفاقية مهمة إعادة إعمار سوريا”، مشيرًا إلى أن “من بين أهم بنود الاتفاقية، الإشراف على إنشاء 30 ألف مسكن في سوريا”.

وأوضح أن “الاتفاقية تنص أيضًا على المشاركة الإيرانية في صيانة البنية التحتية للمواصلات في سوريا، وخاصة السكك الحديدية”، لافتًا إلى أن “وزارة الطرق وبناء المدن تولي أهمية استراتيجية أيضًا لمشروع ربط إيران بدول شرق المتوسط، عن طريق خط حديدي”.

وبيّن كنبدي أن “الخط الحديدي سيمر بمدينة البصرة العراقية، ومنها إلى منطقة البوكمال ثم مدينة ديرالزور في سوريا”، موضحًا أن “بلاده أجرت مباحثات مع النظام السوري والحكومة العراقية في هذا الإطار”، منوهًا إلى أن “هذا الخط سيساهم في قطاع النقل الإيراني، ويطور السياحة الدينية بين إيران والعراق وسوريا”.

وتعمل إيران على الحصول على نصيب من مشاريع إعادة إعمار سوريا، خاصةً أنها تدعم نظام بشار الأسد ضد معارضيه في الحرب المتواصلة منذ 7 أعوام.

ونشرت إيران جنودًا وميليشيات في سوريا منذ عام 2013، وهي تدعم نظام الأسد على الصعيد السياسي والعسكري، وأنفقت مبالغ كبيرة من الأموال في سوريا، إلى جانب خسائرها العسكرية الكبيرة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، دعا اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بلاده إلى عقد اتفاقيات طويلة الأمد في سوريا من أجل تعويض ما أنفقته في الحرب.