رئيس البرلمان الإيراني يتوقع التوصل لحل نهائي حول إدلب بقمة طهران

توقع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الخميس، التوصل إلى حل نهائي بالنسبة للأوضاع في مدينة إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية، خلال القمة الثلاثية التي ستعقد غدًا الجمعة في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن لاريجاني قوله، خلال اجتماعه مع مجلس الدوما الروسي في موسكو اليوم: “يمكن التوصل إلى حل نهائي بالنسبة للأوضاع في إدلب خلال القمة الثلاثية في طهران غدًا”.

وأوضح لاريجاني أن “زعماء روسيا وتركيا وإيران من المتوقع أن يتوصلوا إلى اتفاق نهائي بشأن مدينة إدلب السورية”، مضيفًا أن “روسيا وإيران أسهمتا كثيرًا في الحرب ضد الإرهاب، وضيقتا الخناق على الإرهابيين في سوريا”، بحسب تعبيره.

وستحتضن العاصمة طهران، غدًا الجمعة، قمة ثلاثية تجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، لمناقشة الأوضاع في سوريا.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين بالمرشد الإيراني علي خامنئي عقب انتهاء القمة الثلاثية في العاصمة طهران.