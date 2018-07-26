لاريجاني: مقترحات الأوروبيين بشأن العقوبات الأمريكية “معقولة”‎

وصف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، مقترحات الدول الأوروبية إلى طهران بشأن العقوبات الأمريكية، بأنها “معقولة بشكل عام”.

وقال لاريجاني، خلال تصريح للصحفيين في مدينة “قم” جنوب غربي إيران، اليوم الخميس، إن “مقترحات الأوروبيين المتعلقة ببيع النفط وتحويل الأموال والتصدير، تبدو معقولة بشكل عام”.

وأشار إلى استمرار المفاوضات من أجل “تحويل التفاصيل إلى تعليمات تنفيذية”، دون تقديم تفاصيل حول المقترحات.

ودعا رئيس مجلس الشورى الإيراني، الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تعديلات في داخله من أجل تفعيل المقترحات وتسهيل التجارة المتبادلة. مؤكدًا أنَّ المفاوضات مستمرة من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بناءً على تعليمات المرشد علي خامنئي.

وفي الـ 8 من مايو/ أيَّار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

غيّر أنّ الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضوا الانسحاب وأعلنوا مواصلة الالتزام بالاتفاق.

واعتبارًا من الـ 4 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بناءً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في ظل العقوبات.