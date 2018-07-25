بعد مهاجمته النظام الإيراني.. طهران تحتج رسميًا على تصريحات بومبيو

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن بلاده قدّمت مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة السويسرية راعية المصالح الأمريكية في طهران، على خلفية تصريحات أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ضد النظام الإيراني في كاليفورنيا، الإثنين الماضي.

وأضاف قاسمي في تصريح لموقع “طهران برس”، أنه “في الوقت الذي أعلنت فيه إيران احتجاجها بشكل رسمي ضد تصريحات للحكومة الأمريكية، وأدانت وشجبت التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية بسبب مواقف وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة، سلمت طهران راعية المصالح الأمريكية في طهران مذكرة احتجاج بشأن ذلك”.

واعتبر قاسمي أن “تصريحات مايك بومبيو مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة وهو تدخل علني في الشؤون الداخلية لإيران”.

وكان بومبيو قال الإثنين الماضي، في كلمة أمام الجالية الإيرانية المناهضة لطهران، إن النظام الإيراني “كابوس على شعبه”.

وأضاف أن “ثراء زعماء إيران وفسادهم يظهران أن إيران تدار من شيء يشبه المافيا وليس من حكومة”.

واعتبر الرئيس حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف “مجرد واجهتين براقتين على الصعيد الدولي لنظام الملالي الخداع”، على حد تعبيره.

وأكد بومبيو دعمه للمحتجين في إيران، قائلًا إن “الأمر يرجع للإيرانيين لتحديد مسار بلدهم”، مشددًا على أن أمريكا “ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله فترة طويلة”.