الصين: تصريحات أمريكا عن كوريا الشمالية غير مسؤولة

قالت الصين، اليوم الخميس، إن تصريحات الولايات المتحدة بشأن قضية كوريا الشمالية “غير مسؤولة” ويصعب فهمها، وذلك بعد تساؤل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور بكين في حل الأزمة المتعلقة بتطوير بيونغ يانغ أسلحة نووية.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “هوا تشون ينغ”، خلال إفادة صحافية دورية، قالت فيها أيضًا إن “على الولايات المتحدة أن تنظر لنفسها عندما تواجه مصاعب تخص القضية”.

ونشر ترامب بيانًا للبيت الأبيض على “تويتر” أمس الأربعاء، تساءل فيه مجددًا عن دور الصين في المساعدة في حل أزمة تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية تهدد الولايات المتحدة.

وذكر البيان، أن ترامب يعتقد أن بيونغ يانغ تقع تحت “ضغط هائل” من الصين، لكن بكين تمدها “بقدر لا بأس به” من المساعدات، ويشمل ذلك الوقود والأسمدة والسلع.