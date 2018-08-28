مسؤولان أمريكيان: بومبيو ألغى زيارته إلى كوريا الشمالية بسبب “رسالة عدائية”

كشف مسؤولان في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وزير خارجية بلدهما مايك بومبيو، ألغى زيارته التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، إلى كوريا الشمالية، بعد تلقيه رسالة من بيونغ يانغ، رأى مسؤولون أمريكيون أنها “عدائية”.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، عن المسؤولين، أن “المحتوى الدقيق للرسالة التي بعثها كيم يونغ شول، نائب رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية، غير معروف”.

وتسلم بومبيو الرسالة، الجمعة الماضية، وعرضها على الرئيس دونالد ترامب، وتوصلا إلى أنها تنطوي على درجة من العدائية تكفي لإلغاء الزيارة، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وعند إلغائه الزيارة، غرّد ترامب قائلاً، إنه “لم ير تقدمًا كافيًا على صعيد نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ”.

وجاء قرار ترامب بالتزامن مع تقارير مستقلة، ذكرت أن كوريا الشمالية لم تحرز تقدمًا كافيًا، أو لم تحرز أي تقدم لوقف برنامجها النووي رغم وعود خلال قمة تاريخية مع الزعيم كيم جونغ أون في حزيران/ يونيو الماضي.

كما شن ترامب هجومًا على الصين لعدم بذلها جهودًا كافية في المساعدة في عملية نزع السلاح النووي، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال زيارة لبومبيو إلى بيونغ يانغ، عند التوصل إلى حل للعلاقات التجارية الأمريكية- الصينية.