صحيفة إيرانية مقربة من خامنئي تصف المتظاهرين بـ”حثالة داعش”

وصفت صحيفة “كيهان” التابعة لمكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، اليوم الإثنين، المتظاهرين الذين يطالبون برحيل النظام وتغييره بأنهم “حثالة تنظيم داعش الإرهابي”.

وقال رئيس تحرير صحيفة “كيهان”، الصحافي المتشدد حسين شريعتمداري، في مقال له، إن “حثالة تنظيم داعش الإرهابي رفعوا في الأيام الأخيرة مطالبات تطالب بإسقاط النظام وتغييره، وهذه الرؤية تتوافق مع مطالب القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة”.

وأضاف، أن “المتظاهرين الذين يحرقون صناديق القمامة، ويحفرون الشوارع، ويستهدفون الممتلكات العامة في الأيام الأخيرة، عبارة عن حثالة تنظيم داعش“.

واعتبر الصحافي المقرب من خامنئي، أن “جميع هؤلاء المشاغبين هم على غرار ما جرى من تظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009″، في إشارة إلى الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الإصلاحية على خلفية إعادة انتخاب الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وتصاعدت حدة تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين ضد المتظاهرين، والتلويح بتصفيتهم بذريعة أنهم “جماعات تحركها أيادٍ أجنبية من أجل استهداف الأمن الداخلي الإيراني”.

ويطالب المحتجون بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تدهورت خلال السنوات الماضية، بسبب تدخل إيران في الصراعات الإقليمية، ودعم نظام بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن، والميليشيات الأخرى في لبنان والعراق وفلسطين.