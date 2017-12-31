إيران.. شمخاني يوبخ مسؤولًا مقربًا من خامنئي بسبب دعمه للاحتجاجات

وبخ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في مدينة مشهد، أحمد علم الهدى؛ بسبب وقوفه ودعمه للاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت، يوم الخميس الماضي، في مدينتي مشهد ونيسابور.

وقال الأمين العام لحزب “كوادر البناء” المعتدل، غلام حسين كرباسجي، في حسابه على “تلغرام”، اليوم الأحد، إن “شمخاني بعث رسالة توبيخ، وألقى باللائمة على آية الله علم الهدى؛ بعد أن وصفه بأنه مؤسس للاحتجاجات الشعبية، في مدينتي مشهد ونيسابور، ضد الحكومة”.

وبحسب كرباسجي، فإن “شمخاني، أكد لممثل خامنئي، أن هذه الاحتجاجات، سوف تتحول إلى فتنة واضطرابات في البلاد”.

وفي سياق متصل، قال وزير الثقافة السابق، في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، عطا الله مهاجراني، إن “الاحتجاجات الأخيرة، كانت بتنسيق بين قائمة “جبهة الصمود”، أو ما يطلق عليها “جبهة بايداري” اليمينية المتشددة، المحسوبة على تيار الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، وبين ممثل خامنئي في مشهد، علم الهدى”.