اقتحام مقر محكمة وسط إيران ورشق مكتب ممثل خامنئي بالحجارة (فيديو وصور)  

تمكن محتجون في وقت متأخر من مساء أمس السبت، من اقتحام المحكمة العامة في مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان وسط إيران، بحسب ما أفادت قنوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي “التلغرام”.

وأوضحت الشبكات أن “محتجين تمكنوا من اقتحام مقر المحكمة العامة في مدينة كاشان وقاموا بمصادرة جميع الوثائق الموجودة”.

وفي مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غرب إيران، رشق متظاهرون بالحجارة مكتب ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي وخطيب جمعة المدينة.

وقال موقع “كردستان ميديا”، إن “محتجين بعدما تلقوا نبأ مصرع ستة من أبناء قوميتهم في لرستان مساء السبت برصاص قوات الأمن، أقدموا على محاصرة مكتب ممثل خامنئي وخطيب جمعة ملاير (الشيخ محمد باقر برقراري) وقاموا برشقه بالحجارة”.