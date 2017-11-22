تركيا.. أوامر باعتقال 216 شخصًا ضمن تحقيقات ما بعد محاولة انقلاب

أصدرت السلطات التركية أوامر اعتقال بحق 216 شخصًا، بينهم موظفون سابقون بوزارة المالية يشتبه في صلاتهم بمحاولة الانقلاب العام الماضي ، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أن 17 من الموظفين السابقين في وزارة المالية اعتقلوا حتى الآن، والبحث جار عن 65 آخرين للاشتباه بصلاتهم بشبكة فتح الله غولن ،رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.

ونفذت السلطات عمليات منفصلة في 40 إقليمًا؛ تستهدف “أئمة غير حكوميين” يعتقد أنهم يجندون أعضاء من القوات المسلحة التركية في شبكة غولن.

وتلقي أنقرة باللوم على غولن في تدبير محاولة الانقلاب يوم الـ15 من تموز/ يوليو من العام الماضي، وطالبت الولايات المتحدة مرارًا بتسليمه لكن دون جدوى حتى الآن.

وينفي غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

وفي أعقاب الانقلاب الفاشل، سجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص انتظارًا لمحاكمتهم، وأصدرت قرارات عزل أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألف شخص من الجيش والقطاعين العام والخاص.

وأثار نطاق حملة التطهير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، وحلفاء تركيا الغربيين، الذين يخشون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من محاولة الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضين.

لكن الحكومة تقول إن الإجراءات ضرورية بسبب فداحة التهديدات، التي تواجهها عقب محاولة الانقلاب، التي قتل فيها 240 شخصًا.