السلطات التركية تعتقل قياديًا بداعش أعلن موته سابقًا في العراق

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، قياديا رفيع المستوى في تنظيم داعش ملقب بـ”أبو يوسف” الذي كان يظهر متوفيا في السجلات العراقية، عقب توقيفه في عملية بالعاصمة أنقرة.

وفي إطار التحقيقات التي فتحها مكتب التحقيقات الخاص في النيابة العامة بولاية “صقاريا” التركية ضد التنظيم، جرى التوصل إلى معلومات تفيد أن حيدر كريم الملقب بـ “أبو يوسف” الذي يظهر متوفيا في السجلات العراقية، لا يزال على قيد الحياة وموجود في العاصمة أنقرة.

وعقب ذلك نفذت فرق مكافحة “الإرهاب” عملية مداهمة على المكان المحدد في أنقرة، وأوقفت أبو يوسف ونقلته إلى نيابة ولاية صقاريا، كي تواصل إجراءاتها بحقه.

وعثرت الفرق على قرابة 40 بطاقة شخصية مزورة في مكان إقامته.

وبدورها، أمرت المحكمة المناوبة في صقاريا، باعتقاله بعد إدانته بتهم : “ارتكاب إبادة جماعية”، و”الانتساب لمنظمة إرهابية”، و”محاولة إزالة النظام الدستوري”.

يشار أن أبو يوسف شارك في أنشطة ضمن تنظيم القاعدة عام 2011، وعقب ذلك انخرط بصفوف تنظيم داعش في محافظة الأنبار العراقية، وتولى أنشطة قيادية بداخله.