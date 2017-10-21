الرئيس التركي يصف الولايات المتحدة بالدولة غير “المتحضرة”

المصدر: د ب أ

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دولة غير متحضرة.

وقال أردوغان في إسطنبول: “يؤسفني أن أصف هذه الدولة بأنها غير متحضرة.”

يأتي ذلك على خلفية رفع دعوى ضد 15 من حراس أردوغان الشخصيين الذين يواجهون تهمة الهجوم على المتظاهرين، خلال زيارة قام بها في أيار / مايو الماضي إلى العاصمة الأمريكية.

وكان بعض الأشخاص وثقوا هذه الحادثة بمقاطع فيديو.

وذكر أردوغان: “الولايات المتحدة تسمى مهد الديمقراطية، فهل شيء كهذا يمكن أن يكون ديمقراطية؟”، مشيرًا إلى أنه كان في زيارة رسمية إلى واشنطن.

وأسهم هذا الحادث بالإضافة إلى رفع الدعوى ضد الحراس في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة مؤخرًا.

وكانت الدولتان اتخذتا مؤخرًا إجراءات لتقليص أعداد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلد الآخر.

واتهمت تركيا الداعية الإسلامي فتح الله جولن، المقيم حاليًا في الولايات المتحدة، بأنه أدار الانقلاب العسكري الفاشل على حكومة أردوغان العام الماضي، وطالبت بتسليمه إليها، إلا أن الولايات المتحدة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.