سيناتور أمريكي ينتقد محادثة ترامب مع بوتين وآماله بإيجاد حلول مشتركة

حمل رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين، بشدة على المحادثة الهاتفية التي تمت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، قائلًا: “إن الإدارة الأمريكية تخطئ عندما تعقد الآمال على حل المشاكل والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة على نحو مشترك مع الاتحاد الروسي”.

وقال السيناتور ماكين على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مساء يوم الثلاثاء: “هذا يدل مرة أخرى على خطأ اعتقاد الرئيس بأن الولايات المتحدة يمكن أن تشترك في حل المشاكل الدولية مع روسيا، نحن بحاجة ماسة إلى استراتيجية لسوريا”.

وكانت الدائرة الصحفية في الكرملين قد ذكرت، أن الرئيسين ناقشا خلال المحادثة الهاتفية، على وجه الخصوص، الصراع في سوريا، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، والأزمة في أوكرانيا.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمحادثات التي جرت، والتي كانت ذات طابع بنّاء ومفيد، حسبما ذكر الكرملين.

ونقلت بلومبرغ، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “إن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب استمرت حوالي ساعة.”