بوتين يحذر شعبه من أطعمة معدلة وراثيًا مصدرها الغرب

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحات توجيهية لـ”حماية” شعبه من الطعام المعدل وراثيًا والأدوية التي تصنعها الشركات الكبرى في الغرب، وفق ما كشفه تقرير أعده مجلس الأمن الروسي لصالح الكرملين.

وقال التقرير إن “بوتين يعتقد بأن التطور البشري سيدخل في المستقبل مرحلة خطيرة، وأن القوى الغربية بصدد إبطاء عملية التطور لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية”.

وبحسب ما ذكر موقع “نموذج جديد” الفرنسي، فإن الرئيس الروسي قال إنه “علينا الاختيار بين مواصلة تطوير أجسادنا وأدمغتنا في مسار صحي صاعد، أو أن نتبع ونُسمِّم عمدًا شعوبنا بأغذية معدلة وراثيًا، وبمستحضرات صيدلانية، ولقاحات، يجب أن تُصنف مخدرات خطرة ومسبّبة للإدمان”.

يشار إلى أن روسيا منحت في السنوات الأخيرة الكثير من الأراضي بالمجان لمواطنيها للانخراط في الزراعة العضوية المستدامة حيث تهدف موسكو أن تصبح “المُصدّر الأول” في العالم للأطعمة غير المعدلة وراثيًا.

كما أوقفت موسكو قبل أشهر قليلة إنتاج جميع الأغذية التي تحتوي كائنات معدّلة وراثيًا، وهو الأمر الذي رأى فيه المجتمع الدولي خطوة مهمة في مكافحة الشركات متعددة الجنسيات.