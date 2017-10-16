ترامب يتبنى موقفًا حياديًا من أحداث كركوك وجون ماكين يحذر العراق من استخدام أسلحة أمريكية ضد الأكراد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لن تنحاز إلى طرف في الاشتباكات بين الأكراد والحكومة العراقية لكنه عبر عن خيبة أمله إزاء نشوب صراع بين الجانبين.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: “لا نحب نشوب الصراع بينهم. نحن لا ننحاز إلى طرف”.

وتابع: “على مدى سنوات طويلة أقمنا علاقات طيبة للغاية مع الأكراد ووقفنا أيضا إلى جانب العراق… برغم أننا ما كان ينبغي لنا أن نكون هناك أصلا. ما كان ينبغي لنا أن نذهب إلى هناك. لكننا لا ننحاز إلى جانب في تلك المعركة”.

في المقابل، حذر السناتور الأمريكي جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، حكومة العراق من “عواقب وخيمة” لأي إساءة استخدام لأسلحة حصلت عليها من الولايات المتحدة ضد القوات الكردية.

وقال مكين “قدمت الولايات المتحدة عتادا وتدريبا لحكومة العراق لتحارب تنظيم داعش وتؤمن نفسها من التهديدات الخارجية وليس لمهاجمة عناصر تابعة لأحد حكوماتها الإقليمية، والتي تعد شريكا قديما وقيما للولايات المتحدة”.

وأضاف “لا تخطئوا فهم الأمر، ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استمرت رؤيتنا لعتاد أمريكي يساء استخدامه بهذه الطريقة”.