بوتين يطلع الملك سلمان وترامب على مضمون محادثاته مع الأسد

أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمضمون المحادثات التي أجراها يوم أمس الإثنين مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي استقبله في مدينة سوتشي على البحر الأسود، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

وذكرت الدائرة الصحفية في الكرملين عصر الثلاثاء، أن الرئيس بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي، بحثا خلاله تسوية الأزمة في سوريا ونتائج لقائه مع الرئيس بشار الأسد.

وكشف الكرملين، في بيان له، أن المحادثات، التي جرت “وفقًا لاتفاق مسبق”، “تم خلالها بحث مفصل للقضايا السورية الملحة آخذًا بعين الاعتبار العملية العسكرية المشرفة على الانتهاء الخاصة بالقضاء على الإرهابيين في سوريا”.

وشدد بوتين، حسب البيان، “على الاستعداد للإسهام بنشاط في تسوية سياسية طويلة الأمد في هذه البلاد، بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، بالتوافق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار العمل عبر منصة أستانا، وكذلك مبادئ البيان المشترك الذي صادق عليه رئيسا روسيا والولايات المتحدة يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في فيتنام”.

وأشار الجانبان إلى أن “هذا البيان أثار ردود أفعال إيجابية في منطقة الشرق الأوسط”.

وركز بوتين وترامب، حسب الكرملين، على “فكرة ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ التي يجب وضعها في إطار عملية تفاوضية سورية داخلية جارية بأوسع صورة ممكنة”.

وقال الكرملين “تم التركيز على المحادثات الثلاثية المقبلة في سوتشي يوم غد الأربعاء، بمشاركة رؤساء روسيا وإيران وتركيا، التي يعتزمون خلالها الاتفاق على خطوات لزيادة تطبيع الوضع ومختلف جوانب التسوية السياسية في سوريا”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان أن الرئيسين بوتين وترامب بحثا المسائل المتعلقة بسوريا وكوريا الديمقراطية والوضع في أوكرانيا وإيران.

كما ناقش الرئيس الروسي، مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، عصر اليوم الثلاثاء هاتفيًا آفاق تسوية الأزمة السورية في ظل التطورات الأخيرة في هذا البلد.