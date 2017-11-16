البنتاغون يكشف عن عدد القوات الأمريكية في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم الخميس، أن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في أراضي سوريا يتجاوز 500 شخص.

وكشف مدير أجهزة هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، عن عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في كل من سوريا والعراق وأفغانستان في الوقت الراهن.

وقال الجنرال الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، اليوم، إنه “في أفغانستان لدينا نحو 14 ألف عسكري وضابط، وفي سوريا حوالي 503 من العسكريين الاختصاصيين، فيما يقوم حوالي 5262 من عسكريينا بعمليات في العراق”.

وكان البنتاغون قد ذكر في وقت سابق، أن هناك عدة مئات من الجنود الأمريكيين في سوريا، يقومون بتدريب القوات المحلية التي تدعمها الولايات المتحدة، ولكنهم لا يشاركون مباشرة في العمليات العسكرية ضد المتشددين، وفقًا لوسائل إعلام روسية.

وتقول الولايات المتحدة، رسميًا، “إن عمل عسكرييها في سوريا يقتصر على تدريب ودعم قوات المعارضة المحلية، دون المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية”.

يشار إلى أن الجنود الأمريكيين موجودون في سوريا في 5 قواعد عسكرية، أكبرها وأهمها قاعدة الركبان قرب معبر التنف الحدودي مع العراق والأردن.

يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفًا دوليًا ضد تنظيم “داعش” المتشدد في العراق وسوريا.