بعد ضياع حلم “الخلافة”..”داعش” يخسر 95% من مناطق سيطرته في سوريا والعراق

خسر تنظيم “داعش” 95% من الأراضي، التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014، في كل من سوريا، والعراق المجاور، وشكلت مناطق أعلن فيها إقامة ما تسمى “الخلافة الإسلامية”، وفق ما أفاد التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، الخميس.

وقال بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الرئاسي الخاص للتحالف الدولي، في بيان في الأردن: :إن “داعش” فقد 95% من الأراضي، التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا، منذ تشكيل تحالفنا في عام 2014″، وذلك بعد اجتماع مغلق عقد مساء الأربعاء في الأردن لكبار الممثلين الدبلوماسيين للتحالف.

وكان التنظيم المتطرف أعلن في العام 2014، إقامة “الخلافة الإسلامية”، على مناطق واسعة تمكن من السيطرة عليها في سوريا، والعراق.

وإثر ذلك، بدأ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استهداف التنظيم، لينفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، آلاف الغارات على مواقعه، وتحركاته في البلدين، كما نشر مستشارين على الأرض دعمًا للعمليات العسكرية ضد الجهاديين.

وتابع ماكغورك: “تم تحرير أكثر من 7,5 مليون شخص من “داعش”، وعاد 2,6 مليون نازح عراقي إلى ديارھم”.

وأوضح أن: “تدفق المقاتلين الإرهابيين، من الأجانب إلى سوريا، قد توقف تقريبًا”، وأن تعقب، وإيقاف المقاتلين الأجانب عبر الحدود “يتزايد”.

وأشاد ماكغورك بالدور الرئيس للتحالف، في “تطوير قاعدة بيانات الإنتربول، التي تضم 43 ألف اسم” بحيث تتمكن الدول الحليفة من القبض على المقاتلين الأجانب عند حواجز المرور أو عند محاولتهم عبور الحدود.

وأكد أن “موارد “داعش” باتت في الوقت الحالي، في أدنى مستوياتها، والضغط يزداد عليهم”، مضيفًا أن التحالف يمارس “ضغطًا متزامنًا” على تنظيم “داعش” “على الأرض، وفي الفضاء الإلكتروني”، ومن خلال “تبادل المعلومات الاستخبارية؛ لمنع تنظيم “داعش” من شن هجمات في أوطاننا”.

ومني تنظيم “داعش” في الأشهر الأخيرة بسلسلة خسائر ميدانية، في سوريا، والعراق.

وتشن القوات العراقية حاليًا، حملة؛ لاستعادة آخر جيوب تنظيم “داعش” في الصحراء الغربية للبلاد، على الحدود مع سوريا.

وكانت قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من التحالف، حررت، الشهر الماضي، مدينة الرقة من التنظيم المتشدد، أحد أهم معاقل التنظيم في سوريا.