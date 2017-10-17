نتنياهو: لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريًا في سوريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ،بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح لإيران “بالتموضع عسكريًا في سوريا”.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقائه، مع وزير الدفاع الروسي ،سيرغي شويغو، في مكتبه بالقدس الغربية، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، في تصريح مكتوب: “تم التركيز خلال معظم اللقاء على المحاولة الإيرانية للتموضع عسكريًا في سوريا”.

وأضاف البيان: “قال رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الدفاع الروسي، إنه يجب على إيران أن تدرك بأن إسرائيل لن تسمح بذلك”.

وتمتلك إيران، قوات وميليشيات داخل سوريا، بغرض دعم نظام الرئيس بشار الأسد.

وأشار بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، إلى أنه تم أيضًا في اللقاء “بحث الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال نتنياهو: “إذا لم يتم إصلاح الصفقة ،فإنه في غضون 8 إلى 10 أعوام ستمتلك إيران ترسانة من الأسلحة النووية”.

وتعارض إسرائيل بشدة اتفاق الدول الكبرى “دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا”، مع إيران، حول ملفها النووي، المُبرم في عام 2015، والذي ينص على رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي، كما يسمح لطهران بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وموافقتها على وضع مواقعها ومنشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.