قوات كردية تنسحب من منطقة خانقين على الحدود العراقية الإيرانية

قالت مصادر أمنية، إن قوات البيشمركة الكردية انسحبت من منطقة خانقين على الحدود بين العراق وإيران، في الوقت الذي استعدت فيه القوات العراقية للسيطرة على مواقعها.

وقال مسؤولون في معبر “برويزخان” الحدودي بين العراق وإيران، إن قوات من “الحشد الشعبي” الموالية لبغداد، سيطرت على جانب المعبر الذي يتبع العراق الثلاثاء.

وأضافوا أن وحدات من “الحشد الشعبي” كانت متمركزة في الجانب الإيراني، دخلت معبر برويزخان، وفرضت سيطرتها عليه.

وبدروها، أكدت قناة “إن أر تي” التلفزيونية التي تبث من مدينة السليمانية شمالي العراق النبأ ذاته.

يشار إلى أن معبر برويز خان بين إيران والعراق، يقع على بعد نحو 20 كم من قضاء “كلار” التابع لمحافظة السليمانية شمالي العراق.

ويقيم في المنطقة عدد كبير من الأكراد، وبها حقل خانة النفطي الصغير.