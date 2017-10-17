نتنياهو يهاجم “النسخة الإيرانية” من داعش وهذا ما طلبه من ظريف

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الحرس الثوري” الإيراني واصفاً إياه بأنه “النسخة الإيرانية” من تنيظم “داعش” المتشدد.

وقال نتنياهو، في شريط مصور، نشره عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن “الإيرانيين غير راضين عن الحرس الثوري الإيراني”.

وأفاد بأن الشعب الإيراني يعيش مفارقة عجيبة، حيث يستعمل ظريف “تويتر” وينشر التغريدات، في الوقت الذي تحجب فيه السلطات الإيرانية الموقع”.

وتأتي تغريدة نتنياهو بعدما قال ظريف، السبت الماضي، إن “الإيرانيين بنين وبنات، رجالاً ونساء، جميعهم حرس ثوري، يقفون مع الذين يدافعون عنا وعن المنطقة أمام المعتدين والإرهاب”.

ووصف نتنياهو الحرس الثوري بأنه “الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم”، مضيفاً أن “تنفيذ استراتيجيتنا يبدأ بخطوة طويلة في فرض عقوبات صارمة على قوات الحرس الثوري”.

وقال نتنياهو إنه “متأكد من أن الإيرانيين العاديين لا يفتخرون عندما يقتل الحرس الثوري رجالاً ونساء أبرياء في جميع أنحاء العالم”.

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى حذف حسابه في “تويتر”.

وقال نتنياهو في شريط فيديو نشره على “تويتر”، أمس الاثنين، إن لديه رسالة بسيطة إلى وزير الخارجية الإيراني ظريف: “احذف حسابك”.